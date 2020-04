Geen Pennenzakkenrock, Tomorrowland of Kamping Kitsch voor DJ F.R.A.N.K: “Wij zullen de laatsten in de rij zijn die mogen heropstarten” emz

Door de uitbraak van het coronavirus ziet ook DJ F.R.A.N.K uit Schoten zijn festivalzomer in het water vallen. Ondertussen kreeg hij van 93 evenementen waar hij zou draaien, te horen dat die verzet of een jaar verplaatst zouden moeten worden. "Het is een onmogelijke puzzel wanneer die allemaal willen verzetten naar september of oktober", vertelt Frank Van Herwegen (49) alias DJ F.R.A.N.K

Door de coronacrisis zijn alle evenementen sinds midden maart gecanceld. Dat treft ook DJ F.R.A.N.K. “Bij mij begon de miserie eigenlijk al bij de annulering van Back to the 90s & Nillies in het Sportpaleis op zaterdag 28 maart en zaterdag 4 april. Ook op de Antwerp 10 Miles zou ik draaien. Dat werd eveneens afgeblazen.”

De Nationale Veiligheidsraad besloot eveneens de grote zomerfestivals af te gelasten. Ondertussen gaven ook heel wat kleinere feesten verstek. Daardoor zal de Schotense dj deze zomer niet op de podia van onder meer klassiekers als Pennenzakkenrock, Tomorrowland, Beachland, Legacy Festival of Kamping Kitsch te bewonderen zijn.

Laatsten in de rij

Van annuleringen spreekt dj F.R.A.N.K niet. “Vele edities zijn immers volledig naar volgend jaar verzet.” Toch blijft het een domper voor hem. “Want 95 procent van de feesten zouden me waarschijnlijk ook wel volgend jaar geboekt hebben. Bovendien is het zo dat heel wat organisatoren hun evenementen die niet kunnen plaatsvinden, willen verzetten naar september of oktober. Voor mij is dat praktisch niet mogelijk om daarop allemaal aanwezig te zijn.”

Volgens de Schotenaar wordt de evenementensector in zijn geheel zwaar getroffen. “Je moet beseffen dat Tomorrowland annuleren ‘gene kattepis’ is. Bovendien zullen wij de laatsten in de rij zijn die hun activiteiten mogen hervatten” Desondanks kan hij alles relativeren. “Financieel gezien zal het me wel lukken om de zomer te overbruggen. Uiteindelijk is het gezond blijven het belangrijkste”, besluit hij.