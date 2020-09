Geen kerstmarkt dit jaar op wijk Deuzeld door coronacrisis emz

17 september 2020

17u24 0 Schoten Geen rijen gezellige kraampjes met kerstversiering of jenever dit jaar op wijk Deuzeld in Schoten: de kerstmarkt van 12 december gaat niet door. Dat heeft de organisatie vzw De Kerstgezellen naar aanleiding van de coronacrisis beslist. “Met pijn in ons hart”, klinkt het.

De voorbije jaren was de kerstmarkt op wijk Deuzeld steevast een schot in de roos. Deze winter gaat het evenement echter niet door. Het coronavirus is de boeman. “We zitten op 12 december waarschijnlijk in het begin van het griepseizoen: wie zal er dan graag naar een massa-event komen? De aanmelding van de standhouders loopt stroef. Met slechts een tiental kramen kunnen we geen sfeervolle markt organiseren. Een evenement coronaproof maken vergt een bijzonder grote inspanning door de coronamaatregelen.”

Nieuwe partners

“Onze partner AMV (Algemene Markthandelaars Vereniging, red.) heeft de samenwerking stopgezet. Enkele interne medewerkers kunnen om privéredenen hun taak niet verder op zich nemen. We gaan op zoek naar nieuwe partners en medewerkers, maar dat lukt wel wat moeilijker in dit coronajaar.”

Al die factoren leidde tot een moeilijke beslissing. “Dit zijn slechts een deel van de overwegingen die het bestuur heeft doen besluiten om de editie van dit jaar te annuleren. Zo hebben we voldoende tijd om de editie 2021 grondiger voor te bereiden en op zoek te gaan naar gelijkgestemde zielen die mee in ons project willen stappen.”

Wie zich graag wil inzetten voor de werking van de kerstmarkt, kan een mailtje sturen naar info@dekerstgezellen.be.