Geen huwelijk, wel een huwelijksreis: Antwerps koppel fietst 2.273 kilometer naar Santiago de Compostela emz

11 augustus 2020

15u21 0 Schoten Door de coronacrisis besloten Leen Van Tichelt (30) en Toon Van de Velde (32) uit Antwerpen hun huwelijk en trouwfeest van begin juni af te blazen. Hun ‘honeymoon’ ging wel door: na een tocht van 2.273 kilometer met de koersfiets bereikten ze vorige week maandag het Spaanse pelgrimsoord Santiago de Compostela. “Er kwamen wel wat traantjes bij kijken”, lacht Leen.

Het is ondertussen een zomer geleden wanneer Toon zijn vriendin Leen ten huwelijk vraagt op de top van de Mont Ventoux. Binnen het jaar wilden de twee tortelduifjes getrouwd zijn. Hun kerkelijk huwelijk zou doorgaan in de Onze Lieve Vrouw Koningin in Schoten. Toon en Leen komen er vandaan en gaan er binnenkort ook wonen. De gasten hadden al een ‘save the date’ gekregen voor 6 juni. Toen de voorbereidingen zo goed als klaar waren, stak de coronacrisis stokken in de wielen. De uitnodigingen werden nooit verstuurd. “Toen we begin mei hoorden dat de horeca pas 8 juni open zou mogen gaan, besloten we alles af te blazen. Heel jammer, maar je wil geen zieken op je geweten hebben”, zegt het koppel.

Sint-jakobsschelpen

Geen burgerlijke trouw, geen kerkelijk huwelijk en geen groots trouwfeest. Dat laatste zou in teken staan van ‘fietsen’. Geen wonder als je weet dat Toon en Leen op hun appartement in Antwerpen maar liefst zeven fietsen hebben. De fervente fietsers zouden aan hun familie en vrienden met verschillende tips over de haltes en honderd sint-jakobsschelpen als kaarsen aankondigen dat ze met de tweewieler naar Santiago de Compostela op huwelijksreis zouden gaan. “De pelgrims dragen die schelpen aan hun fiets of rugzak als teken dat ze daarheen onderweg zijn”, verduidelijken Leen en Toon.

Naast de afgelasting van het trouwfeest dreigde ook de huwelijksreis in het gedrang te komen. Normaal gezien zou het koppel midden juli met de fiets vanuit Antwerpen richting Spanje vertrekken. “We hebben lang getwijfeld of we zouden gaan. In april waren alle grenzen nog gesloten. Toen zijn we al maar naar Scherpenheuvel gefietst, omdat we dachten dat onze huwelijksreis niet zou kunnen doorgaan.”

Emotionele aankomst

Uiteindelijk stonden ze op 13 juli toch vertrekkensklaar in Antwerpen, waar ze hun eerste stempel van de pelgrimstocht kregen. Om het zo coronaveilig mogelijk te houden, besloten Leen en Toon toch een tentje en kookmateriaal mee te nemen. Zo wilden ze veelvuldig contact vermijden. “Ook hebben we onze route aangepast. We zijn niet langs Catalonië gegaan, omdat dat een rode zone was”, vertelt Toon.

Ondanks de coronacrisis was de rit van 2.273 kilometer en drie weken meer dan de moeite waard. “We reden door een heel divers landschap: van de kust tot de bergen. Bergop en bergaf. De mensen onderweg waren erg hartelijk en moedigden ons constant aan met ‘Bon courage!’ of ‘Beaucoup de respect!’. Of we kregen water aangeboden.”

Onderweg verzamelden ze iedere dag twee stempels, zodat ze bij aankomst in Santiago zeker een certificaat zouden krijgen. De aankomst aan het pelgrimsoord was emotioneel. “Daar kwamen toch wat traantjes bij kijken. We hebben daar echt naartoe geleefd. Het was heel bijzonder.”

Ook de familie en vrienden zijn trots. “We zijn heel fier op deze prestatie en leven met hen mee vanwege het uitgesteld huwelijk”, zegt Leens vader Dirk.

In Santiago woonde het koppel in de kathedraal de pelgrimsmisviering bij. “Dat wilden we niet missen. Onderweg hadden we immers al minder kunnen verbroederen met andere pelgrims: overnachten in een klooster, samen maaltijden maken of zingen ging door het coronavirus immers niet.”

Nog geen nieuwe datum

Met een certificaat keerden Leen en Toon zielsgelukkig terug naar ons land. “De terugreis verliep anders dan we in gedachten hadden. Normaal zouden we met een hogesnelheidstrein vanuit Santiago naar Brussel gaan. Maar vanwege problemen als gevolg van de coronacrisis ging dat niet. Met de hittegolf wilden we ook niet te lang wachten of de kans lopen langs het roodgekleurde Barcelona te moeten gaan. Daarom hebben we in Santiago een vliegtuig naar Parijs genomen om daar met de trein naar Calais te gaan. We zijn dan van daaruit langs de kust naar Nieuwpoort gefietst. Daar zijn we nu. Woensdag en donderdag fietsen we verder naar Antwerpen.”

Of er al een nieuwe datum is voor het huwelijksfeest? “Nee, nog niet. We kennen koppels die hun trouw van mei naar juli hebben verplaatst en dan van juli naar september, maar op die datum zal dat ook niet kunnen doorgaan. Daarenboven moeten gasten en zelfs het koppel mondmaskers dragen in de kerk. Er moet voldoende plaats tussen de stoelen zijn. Dat neemt toch een deel van de warmte, intimiteit en vreugde van een huwelijk weg”, besluit Leen.