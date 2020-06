Geen afspraak meer nodig voor bezoek aan bib emz

15 juni 2020

15u37 0 Schoten De Schotense Braembibliotheek bezoeken kan vanaf maandag 15 juni opnieuw zonder een afspraak op voorhand te maken. Wel gelden er aangepaste openingsuren. Op dinsdag 16 juni gaat ook het filiaal op de Deuzeldlaan weer open.

Sinds vrijdag 20 mei mogen de Schotenaren opnieuw naar de Braembibliotheek. Dat fysiek bezoek moest wel per afspraak gebeuren. Sinds maandag is een vrij bezoek weer mogelijk. Wel gelden er heel wat afspraken en richtlijnen. Het bibliotheekpersoneel vraagt het bezoek voor te bereiden en in te leveren via de daarvoor bestemde bus. Een bezoek dient beperkt te worden tot dertig minuten. Enkel materialen ontlenen is toegestaan. Ter plaatse lezen nog niet.

Bij het binnenkomen moeten de handen ontsmet worden. Een mondmasker dragen wordt aangeraden. De bibliotheekbezoekers zijn verplicht een boekenmandje te gebruiken en een vastgelegde route te volgen. Vragen stellen aan het personeel kan, maar wel met anderhalve meter afstand.

Studeren in de bib

Voor wie minder mobiel is, blijft de leverdienst actief. In de bibliotheek zal één computer ter beschikking staan voor wie thuis geen internet heeft. Ook studenten zijn opnieuw welkom om te komen blokken. Dat kan van maandag tot zaterdag tussen 9 uur en sluitingstijd.

De Braembibliotheek is geopend op maandag en woensdag tussen 13 en 20 uur, op dinsdag, donderdag en vrijdag van 13 uur tot 17 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur. Het filiaal op de Deuzeldlaan 140-142 is dinsdag geopend van 16 tot 20 uur. Om de computer te gebruiken of te komen studeren, moet er telefonisch een afspraak gemaakt worden via 03 680 17 10. Meer informatie via www.schoten.bibliotheek.be.