Fitnessfanaten mogen na korte verplichte pauze opnieuw indoor zweten bij Crossfit Schoten emz

07 augustus 2020

22u54 0 Schoten De leden van Crossfit Schoten hebben vrijdagvoormiddag voor de eerste keer na een korte verplichte pauze opnieuw binnen kunnen trainen. De crossfitters genoten ervan om zichzelf nog eens serieus in het zweet te zetten. “Ik begreep alle maatregelen wel, maar sporten is nodig om onze weerstand op te bouwen”, zegt Rita Schrauwen (68) uit Merksem.

Op bevel van provinciegouverneur Cathy Berx moesten de fitnesscentra in de rode risicozone vanaf dinsdag 28 juli sluiten. Dat verbod was ook van toepassing op Crossfit Schoten. De zaakvoerders vonden de verplichte sluiting oneerlijk. “Bomvolle terrasjes mogen, maar veilig sporten niet?”, klonk het. In samenspraak met de gemeente Schoten kon er vanaf deze week wel buiten op een veldje achter het fitnesscentrum getraind worden.

Beperkingen

Woensdag besloot Berx dat de fitnesscentra opnieuw mochten openen. Een grote opluchting was dat voor Crossfit Schoten. “God moge weten waarom we moesten sluiten”, zegt zaakvoerder-coach Kevin Gabriels (35). Wel zijn er nog beperkingen aan verbonden. Maximaal 10 personen mogen samen sporten. “Normaal is een sessie toch wel met 12 à 15 tot soms 20 deelnemers. Momenteel is groei dus niet mogelijk. Meer sessies doen is geen optie, want enkel op onze huidige tijdstippen geraken de trainingen vol”, aldus Kevin.

Verder moeten de aanwezige powertrainers anderhalve meter afstand bewaren. De ruimte is duidelijk ingedeeld in verschillende zones met fluorescerende kruisjes. Bij aankomst en verplaatsingen is een mondmasker verplicht. “Ik ben al blij dat het bij het sporten niet moet, want dan zouden ze pas doodgaan”, lacht Kevin.

Discipline

Ook piloot Cliff Daems (39) uit Zoersel tekende present bij de eerste sessie op vrijdagmorgen. “Ik doe deze hobby heel graag. Iedere dag kom ik hier, als ik kan. De maatregelen kon ik eigenlijk wel goed begrijpen, want in het buitenland is alles nog veel strenger. Het nieuws van de tijdelijke sluiting was wel jammer. Ik ben dan ook heel blij met de heropening. Net als sport vragen de maatregelen wel wat discipline. Maar iedereen hier is heel gedisciplineerd. Op deze manier kunnen we wel voort trainen vind ik. Dat iedereen zijn gewichten moet afkuisen, is zelfs heel hygiënisch.”

Gewichten heffen gebeurt bij voorkeur toch zonder mondmasker. “In het buitenland ben ik al gaan fitnessen met een mondmasker. Maar dat is gewoon lastig. Zolang de afstand kan bewaard worden, moet het wel kunnen zonder.” Die mening deelt Rita. “Ik heb het nu na het trainen twee minuten op en het mondmasker is al nat”, lacht ze.