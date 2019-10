Extra middelen gaan naar renovatie Gelmelenhof en forumgebouwen Toon Verheijen

07 oktober 2019

De gemeente Schoten krijgt een cadeautje van 5,7 miljoen euro vanuit Vlaanderen omdat de Vlaamse overheid de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen overneemt én geeft de gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte. Geld dat volgens burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) meer dan welkom is. “We kunnen het geld zeker gebruiken, want we blijven investeren in onze gemeente”, aldus de burgervader. “Zo worden onder meer onze plannen voor de facelift van het centrum concreter met de renovatie van het Gelmelenhof en de forumgebouwen. Het prijskaartje voor het project om van de site één functioneel geheel te maken, bedraagt momenteel zo’n 7,5 miljoen euro. Dat kunnen we dus grotendeels betalen met deze extra middelen.” De bedoeling is dat de eerste werken aan het Gelmelenhof in 2020 al starten. Daar moet op termijn de academie een plaats krijgen. In de forumgebouwen komt onder meer een theaterzaal en een foyer.