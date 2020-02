Erevoorzitter Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia en oud-strijder Marcel Brys overleden emz

18 februari 2020

13u47 0 Schoten Het voorbije weekend heeft Schoten afscheid genomen van Marcel Brys. De ere-voorzitter van de Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia overleed op 89-jarige leeftijd. Overigens was hij ook een oud-strijder van de Tweede Wereldoorlog.

Op zondag 16 februari kwam Marcel Brys te overlijden in het Jan Palfijn in Merksem. Brys sukkelde de voorbije jaren met zijn gezondheid. Voor de gemeente Schoten heeft de oud-strijder veel kunnen betekenen. Zo heeft hij als lid van de Christelijke Volkspartij (CVP)- de voorloper van de huidige CD&V - gezeteld in de gemeenteraad. Bovendien was hij tussen 1982 en 2009 voorzitter van de Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia. De Schotense muziekvereniging reageert verslagen. “Onze harmonie zal aanwezig zijn op de uitvaart om hem op gepaste wijze een laatste groet te brengen. Bedankt Marcel, voor alle mooie herinneringen in goede en kwade dagen”, klinkt het.

De uitvaart vindt plaats op zaterdag 22 februari om 9.30 uur in de Sint-Cordulakerk in Schoten.