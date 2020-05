Een wachtrij in de Gelmelenstraat: aanschuiven voor de eerste zaterdagmarkt emz

23 mei 2020

12u09 0 Schoten Voor het eerst sinds de coronacrisis mochten vijftig marktkramers opnieuw post vatten op de zaterdagmarkt in de gemeente Schoten. Omdat er slechts één ingang en één uitgang was, was het omstreeks half 11 toch wel aanschuiven. Vooral aan de kraampjes die groenten, fruit, kaas, vis of kip verkochten, was het druk.

Ongeveer een driehonderdtal bezoekers werden tegelijkertijd toegelaten. Dat aantal werd gemonitord met een mobiele applicatie. “Maar het heeft ook te maken met de concentratie”, verduidelijk schepen voor Lokale Economie Veronique d’Exelle (N-VA). De enige uitgang was dan weer aan de Rodeborgstraat. De zijstraten die op de zaterdagmarkt uitkwamen, werden afgesloten met nadarhekken. De lokale politie hield daar toezicht.

Ook Karin De Winter (55) moest even aanschuiven op de Gelmelenstraat vooraleer ze haar boodschappen kon doen. “Ik kom hier voor kibbeling, fruit en groenten. Maar ook voor gepofte neuzen van varkens voor mijn hond. Die zijn hier veel voordeliger te krijgen in vergelijking met de supermarkt.”

Late paaseieren

Aan het snoepkraam van Frank Heinen vielen dan weer heel wat zoetekauwen te bespeuren. Ook werden er nog late paaseieren gekocht. “We hebben dat nog niet kunnen vieren”, lacht een marktganger. Of Frank blij is dat hij weer op de markt van Schoten kan staan? “Amai nog niet! Dat is eigenlijk een overbodige vraag”, lacht hij.