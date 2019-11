Een ‘eerlijk’ cadeautje op de Geschenkenbeurs Ewoud Meeusen

28 november 2019

15u17 0 Schoten Op zaterdag 30 november en zondag 1 december organiseert de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) zijn jaarlijkse Geschenkenbeurs. In het Kasteel van Schoten biedt de kerstmarkt de gelegenheid een ‘eerlijk’ cadeau te kopen.

Voor het negende jaar op rij wil GROS het goede doel steunen met zijn Geschenkenbeurs. Op de kerstmarkt kunnen bezoekers originele en faire cadeau’s kopen: Chileense wijn, kleurrijke sjaals uit India of houten Afrikaanse dierenbeeldjes. Alles wat te vinden is op de Geschenkenbeurs, komt uit eerlijke handel of steunt een goed doel.

Zaterdag is de Geschenkenbeurs geopend tussen 10u en 18u. Op zondag kan u tussen 10u en 17u een fair cadeau kopen.