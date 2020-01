Duizendste deelfietsgebruiker in de bloemetjes gezet emz

23 januari 2020

15u55 1 Schoten De gemeente Schoten heeft donderdagnamiddag de duizendste deelfietsengebruiker Miriam Van Beek (60) in de bloemetjes gezet. Het succesvolle Mobit-systeem krijgt ook negen dropzones erbij. Wie zijn fiets nu nog buiten het centrumgebied niet in een van de dropzones parkeert, zal vanaf 1 februari een boete van vijf euro betalen.

Een klein jaar na de succesvolle lancering van het deelfietsensysteem Mobit blikt het gemeentebestuur tevreden terug. “De deelfietsen zijn ondertussen goed ingeburgerd”, zegt schepen voor Mobiliteit Wouter Rombouts (N-VA). Ook de kaap van duizend gebruikers werd overschreden. Leerlingenbegeleidster op het Vita et Pax-college in Schoten, Miriam Van Beek, werd als duizendste gebruiker in de bloemetjes gezet: “Het Mobit-systeem biedt vele voordelen. Zelfs voor een leek als mij is de gsm-applicatie heel duidelijk. Met een deelfiets kan ik op een flexibele manier gebruikmaken van het openbaar vervoer om naar mijn werk te gaan. Zo hoef ik niet altijd op bus 610 te wachten, maar kan ik ook andere bussen of de tram nemen als ik met een Mobit-fiets naar de halte rijdt”, zegt enthousiasteling Miriam.

Wildparkeren

Hoewel het systeem veel voordelen heeft, zijn er ook nadelen aan verbonden. Vaak werden de fietsen buiten het centrumgebied van Schoten in het wilde weg geparkeerd. Daardoor ontbrak het op drukke plaatsen vaak aan beschikbare deelfietsen, hoewel Mobit in Schoten er honderd ter beschikking stelt. Om dat tegen te gaan, heeft het gemeentebestuur in samenwerking met Mobit twee maatregelen genomen: “We hebben het aantal dropzones in de gemeente opgetrokken van 17 naar 28. Hopelijk zal dat het aantal fietsen buiten de dropzones beperken”, zegt Rombouts. Er werden onder meer nieuwe dropzones geïnstalleerd aan het rondpunt met de Kasteeldreef, aan het ontspanningslokaal Schijnpark en aan TC De Gym.

Daarnaast zal het parkeerbeleid worden aangepast. Als je binnen de operationele zone in het centrumgebied parkeert en niet in een dropzone, betaal je net als voordien een toeslag van 45 cent. Wie de fietsen buiten de operationele zone aan plaatsen als het Schotenhof of het Koningshof zomaar parkeert en niet in een dropzone achterlaat, zal daarvoor vanaf 1 februari een toeslag van vijf euro voor betalen: “Ook op die manier willen we het ‘wildparkeren’ van fietsen op minder drukke plaatsen tegengaan”, verklaart schepen Rombouts.