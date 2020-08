Duizend affiches verspreid door CD&V Schoten roepen op tot verkeersveiligheid in de schoolomgeving emz

31 augustus 2020

21u44 0 Schoten De leden van CD&V Schoten hebben in aanloop naar de start van het nieuwe schooljaar duizend raamaffiches ‘Veilig & Gezond naar School’ verspreid in de omgeving van de Schotense scholen. Met deze campagne wil de partij alle Schotenaren oproepen om extra alert te zijn voor wandelende en fietsende scholieren, die zich vanaf dinsdag weer massaal op de weg zullen begeven.

Ieder jaar houdt CD&V in de periode vlak voor 1 september een algemene campagne om de fietser te ondersteunen als ‘koning van de weg’. Dat gebeurt steevast met de verspreiding van affiches met als thema ‘Veilig & Gezond naar School’. Die kunnen dan voor het raam gehangen worden. Op de posters staan concrete tips, zowel voor de automobilist als voor de fietsers zelf.

Ook CD&V Schoten heeft in die missie zijn steentje bijgedragen. In de omgeving van de Schotense scholen heeft de partij duizend posters in brievenbussen gestoken. “In tijden van corona willen we de kinderen aanmoedigen zoveel als mogelijk te voet of met de fiets naar school te gaan”, aldus CD&V-gemeenteraadslid Erik Maes. Voor hem is het aangenaam te zien dat de campagne aanslaat. “In een aantal straten heb ik toch al vier à vijf affiches op rij zien hangen”, lacht hij.