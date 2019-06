DSM Keukens opent gloednieuwe winkel aan Bredabaan Toon Verheijen

03 juni 2019

19u29 0 Schoten DSM Keukens heeft een gloednieuwe winkel geopend aan de Bredabaan. Het is ook de eerste winkel onder het nieuwe concept DSM More. De keten wil de klant voortaan meer aanbieden dan de keuken alleen. De nieuwe winkel levert een zestal jobs op.

DSM Keukens telt met de nieuwe vestiging in Schoten voortaan veertien winkels. De nieuwe vestiging is een van de grotere. “Het is ook de eerste winkel die volledig is ingericht naar ons nieuw concept”, zegt Sofie De Schepper, dochter van de oprichters van DSM Keukens. “We veranderen ook de naam naar DSM More omdat we net meer willen aanbieden dan alleen maar keukens. We streven ernaar om klanten een totaalconcept aan te bieden.”

De winkel is ingericht in zes verschillende hoeken met elk een oppervlakte van zo’n vijftig vierkante meter die een beeld moeten geven aan de klanten van hoe de rest van het huis kan aangekleed worden volledig in lijn met de keuken. “We hebben die koerswijziging doorgevoerd op vraag van de klant zelf", vertelt Sofie. “Klanten kunnen voortaan ook bij ons terecht voor advies hoe ze de rest van de woning kunnen inrichten.”

De nieuwe vestiging van DSM is ongeveer 2.000 vierkante meter groot en telt twee verdiepingen. Er worden een zestal mensen tewerkgesteld.