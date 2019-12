Drugsdealer opgepakt tijdens routinecontrole Toon Verheijen

09 december 2019

13u37 0

Een patrouilleploeg van de politiezone Schoten heeft enkele dagen geleden een drugsdealer opgepakt bij een routinecontrole in de wijk De Leck. De ploeg controleerde een verdacht voertuig naar aanleiding van inbraken in de wijk. De bestuurder van de wagen reageerde nogal nerveus. De agenten troffen tijdens een controle 15 zakjes cocaïne een grote som geld aan. De wagen en de gsm van de verdachte zijn in beslag genomen. De onderzoeksrechter bevestigde later zijn aanhouding.