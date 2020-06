Dodelijke woningbrand in straat waar Jean Bosco Safari net laatste concert voor de zorg wilde geven emz

08 juni 2020

21u46 5 Schoten De bijna drie maand lange reeks dagelijkse straatconcerten voor de zorgsector van Jean Bosco Safari op de Salvialei in Schoten bereikte normaal gezien maandagavond met het laatste optreden zijn apotheose. De bijna drie maand lange reeks dagelijkse straatconcerten voor de zorgsector van Jean Bosco Safari op de Salvialei in Schoten bereikte normaal gezien maandagavond met het laatste optreden zijn apotheose. Een woningbrand met veel rookontwikkeling in de straat bepaalde daar echter anders over. De lokale politie besloot het muzikaal gebeuren af te gelasten.

Sinds woensdag 18 maart treedt de zanger en muzikant met Rwandees origine elke avond om 20 uur op aan zijn woning in de Salvialei. Het initiatief kon op heel wat belangstelling rekenen van de buurtbewoners. “Het begon als een symbolisch eerbetoon voor de zorgsector. Dat is het ook gebleven. Maar ik merkte dat het voor de buurtbewoners ook voor verbinding in de straat zorgde. Ik geef eigenlijk gewoon wat ik in huis heb”, vertelt hij.

Dinsdagavond

Normaal gezien zou hij maandagavond zijn reeks avondlijke concerten beëindigen. Omstreeks 19.45 uur brak er een brand uit schuin over de woning van Jean Bosco Safari. Vier brandweerkorpsen kwamen ter plaatse bij het gebouw aan nummer 118. Uit het raam op de eerste verdieping kwam veel rook. Het vuur was snel onder controle maar de brandweer is nog bezig met het nablussen.

“Het appartement op de eerste verdieping is volledig uitgebrand. Er viel een dodelijk slachtoffer waarvan de identiteit voorlopig onzeker blijft”, vertelt de commissaris van de lokale politiezone Schoten. “Het gelijkvloers van de woning bleef intact en het appartement op de tweede verdieping is onbewoonbaar wegens rookschade. Slachtofferhulp is ter plaatse voor opvang van de familie van het slachtoffer.”

Jean Bosco Safari besloot zijn optreden af te gelasten: “Dit is heirkracht. Jammer vind ik het niet. Het is wat het is. Het zou niet gepast zijn nu op te treden. De buurtbewoners vroegen zich uiteraard af of er nog een concertje zou komen. We doen het gewoon dinsdagavond. Zelfde uur, zelfde plaats.”