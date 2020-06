Dodelijk slachtoffer bij woningbrand CVDP EMZ

08 juni 2020

21u16 28 Schoten In de Salvialei in Schoten brak maandagavond brand uit op de eerste verdieping van een rijhuis. Er viel één dodelijk slachtoffer.

Vier brandweerkorpsen kwamen ter plaatse bij het gebouw aan nummer 118. Uit het raam op de eerste verdieping kwam veel rook. Het vuur was snel onder controle maar de brandweer is nog bezig met het nablussen. “Het appartement op de eerste verdieping is volledig uitgebrand. Er viel een dodelijk slachtoffer waarvan de identiteit voorlopig onzeker blijft”, vertelt de commissaris van de lokale politiezone Schoten.

“Het gelijkvloers van de woning bleef intact en het appartement op de tweede verdieping is onbewoonbaar wegens rookschade. Slachtofferhulp is ter plaatse voor opvang van de familie van het slachtoffer en zoekt een oplossing voor de bewoners van het appartement met rookschade.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.