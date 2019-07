DJ F.R.A.N.K loopt dubbele beenbreuk op tijdens vakantie in Spanje: “Sorry familie, want we hadden hier zo naar uitgekeken” Verschillende festivals moeten op zoek naar vervanger voor de populaire dj Toon Verheijen

17 juli 2019

16u39 5 Schoten Het hadden drukke dagen moeten worden van Frank Van Herwegen, ook gekend als de bekende DJ F.R.A.N.K.. Er stonden verschillende festivals en optredens op de agenda, maar een ongelukkig ongeval op vakantie in Spanje gooit roet in het eten. Door een ongeval met een elektrische step, liep hij een dubbele beenbreuk op. “Maar het is vooral sneu voor mijn familie. We hadden zo uitgekeken naar deze vakantie na een drukke periode.”

Samen met zijn partner en twee zonen Francois en Fons was Frank Van Herwegen begin juli op vakantie vertrokken naar het Spaanse Santa Margarida. De familie amuseerde zich te pletter, maar enkele dagen geleden sloeg het noodlot toe. Frank kwam bij een tripje met een elektrische step lelijk ten val. “Ik kan alleen maar vaststellen dat die kleine wielen, een aanzienlijke snelheid van dertig kilometer per uur, cruise-control en de slechte wegen en rioolputten een levensgevaarlijke combinatie zijn”, zucht Frank Van Herwegen. “Ik lig ondertussen in het hospitaal in Gerona. Het doet redelijk pijn, maar ik betreur vooral dat onze vakantie in het water gevallen is. Francois en Fons zijn nu de bommetjeskoningen van het zwembad maar helaas zonder de papa.” Een open beenbreuk van het scheenbeen en het kuitbeen. Dat is het resultaat van de zware val die Frank maakte. “De artsen hebben hier een eerste operatie uitgevoerd”, zegt Frank. “Ik wacht nu op de repatriëring van vrijdag om in ons land verder geopereerd te worden in het AZ Monica in Deurne. Er is dus licht aan het einde van de tunnel.”

Afzeggen

Het ongeval vergalde niet alleen de reis van het gezin. Ook enkele festivalorganisatoren moesten last-minute op zoek naar een vervanger. Zo stond DJ F.F.A.N.K onder meer geboekt op Hello! Schoten, The Day Before Tomorrow (mainstage en The Villa Stage), Aperotime Ieper en Tomorrowland op het programma. “Ik heb die festivals helaas met pijn in het hart – en de voet – moeten afzeggen”, zegt Frank. “Ik was van plan donderdagmorgen even terug te vliegen om dan zaterdag na alle optredens terug naar Spanje te gaan om onze vakantie verder te zetten. We hadden nood aan die rust, want de eerste zes maanden van dit jaar heb ik niet minder dan 170 DJ-sets afgewerkt in onder meer Carré, The Villa, Moosebar, Back tot he 90’s & 00’s in het Sportpaleis, Tomorrowland Winter, Pennenzakkenrock en nog vele anderen.”

Rolstoel

De revalidatie zal vermoedelijk nog maanden duren, maar Frank laat zich niet kennen. “In augustus staan er veertig optredens op het programma. Die moeten normaal doorgaan al is het in een rolstoel. Martin Garrix uit Nederland heeft het enkele maanden geleden ook gedaan. Hopelijk kan ik dus alles zoveel mogelijk afwerken.”