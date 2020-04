Digitale gemeenteraad voorlopig niet toegankelijk voor publiek emz

17 april 2020

10u29 0 Schoten Door de coronacrisis zal de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op donderdag 23 april 2020 via videoconferentie vergaderen. Die vergadering is niet toegankelijk voor publiek.

Aangezien het Agentschap Binnenlands Bestuur fysieke vergaderingen afraadt, besloot burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) de gemeenteraad digitaal samen te roepen. Het publiek kan die bijeenkomst niet samenwonen, maar wel zal er een opname kort na de zitting online beschikbaar gesteld worden. Het is dus niet mogelijk om voorstellen van burgers of verzoekschriften te behandelen en spreekrecht ter zitting uit te oefenen. Inwoners kunnen uiterlijk drie dagen voor de zitting een vraag stellen over een agendapunt. Dat dient schriftelijk te gebeuren via een mail aan secretariaat@schoten.be.