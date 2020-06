Dierenverblijf voor levend erfgoed in gemeentepark krijgt een make-over emz

25 juni 2020

13u33 0 Schoten Het dierenverblijf in het gemeentepark zal omgebouwd worden tot een waar dierenpark voor levend erfgoed. De Schotense gemeenteraad keurde dinsdagavond het aanbestedingsdossier daarvoor goed. “Het nieuw verblijf biedt niet enkel onderdak voor oude, zeldzame kippenrassen, maar mogelijks ook voor erfgoedduivensoorten”, zegt N-VA-gemeenteraadslid Christof Victor.

Al meer dan twintig jaar lang delen ingenieur Christof Victor en architect Paul Vandenbussche een voorliefde voor zeldzame rassen kippen. Op het levend erfgoedterrein in het park van Schoten kweken ze sinds twee jaar onder meer de Izegemse Koekoek, de Brugse Vechter en de Antwerpse Baardkrielkip. Met dat project sleepten ze in december nog de erfgoedprijs in de wacht.

Momenteel bestaat het terrein uit niet veel meer dan een stuk grond met een houten tuinhuis. Daar komt binnenkort verandering in. In de meerjarenplanning werd een budget van 150.000 euro voorzien voor het herbouwen van het dierenverblijf. Het bestek en de raming voor de opdracht door het bureau TEEMA Architecten van Paul Vandenbussche werd door de Schotense gemeenteraad afgelopen dinsdag goedgekeurd. Ook de impressie van de aanleg rond het dierenverblijf kon op bijval rekenen.

Duiven en kippen

Rondom bestaande beuken zal een overdekt verblijf voor het levend erfgoed gebouwd worden. Netten zullen het park afspannen. Zes hokken zullen zes verschillende soorten erfgoedkippen herbergen. Door de afspanning kan het dierenpark ook zeldzame Vlaamse duivensoorten onderbrengen. “Grotere erfgoeddieren komen er voorlopig niet, want die hebben veel onderhoud nodig”, vertelt Victor.

Tegen het najaar zou de herbouw moeten aanvangen. Volgens Victor is de opening van het nieuwe dierenpark tegen het voorjaar van 2021 realistisch. “Het zal de ideale infrastructuur zijn om oude, zeldzame rassen te presenteren. Rond het project zullen we voordrachten organiseren. Zo zijn er over de Izegemse Koekoek al geschriften die dateren uit 1556. Ook scholen kunnen langskomen om de kippen en duiven te bewonderen”, besluit Victor.