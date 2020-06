Dienstverlening Schotense dienstencentra komt stilaan weer op gang emz

02 juni 2020

16u29 1 Schoten Verschillende diensten in de twee Schotense dienstencentra ‘t Dorp en het Cogelshof worden stilaan heropgestart. Zo zullen de buurtrestaurants op maandag 8 juni heropenen voor afhaalmaaltijden. De kapper, de pedicure en het wassalon zijn opnieuw beschikbaar. Dat moet wel op afspraak gebeuren.

Ook zal er weer permanentie zijn in de dienstencentra. De woonassistente, het personeel van de dienst pensioenen en sociale premies, en de coördinator van de andersvalidenwerking zijn aanwezig. Een-op-een-gesprekken zijn opnieuw mogelijk. Vanaf maandag kunnen burgers terecht bij de buurtrestaurants voor afhaalmaaltijden. Die worden warm meegegeven.

Op afspraak

De kapper op het Cogelshof is aanwezig op vrijdag tussen half 9 en 11 uur. In ‘t Dorp kan je langskomen voor een knipbeurt tussen half 12 en 5 uur. Een afspraak maken gebeurt telefonisch via 0475 92 48 84. De pedicure is beschikbaar op het Cogelshof op dinsdag en donderdag tussen half 9 en 5. Voor ‘t Dorp is dat op maandag en dinsdag van half 9 tot 5 en op woensdag van half 9 tot 12. Een afspraak maken gebeurt via de standaard telefoonnummer van de dienstencentra. Voor het wassalon kan vanaf dinsdag een afspraak gemaakt worden. In beide dienstencentra kan je terecht tussen 8 en 4.

Enkel in het dienstencentrum ‘t Dorp zijn 2 computers ter beschikking. Om die te gebruiken, dient er eveneens een afspraak gemaakt te worden. De activiteiten van de MinderMobielenCentrale en Handicar kunnen nog niet plaatsvinden. Ook groepsactiviteiten zijn nog niet toegestaan in beide dienstencentra.

Een afspraak maken gebeurt telefonisch via 03 680 07 77 voor dienstencentrum ‘t Dorp en op 03 644 67 94 voor het Cogelshof.