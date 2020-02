Dichteres Delphine Lecompte en zanger-muzikant Mauro Pawlowski spelen Braembibliotheek plat emz

01 februari 2020

11u39 0 Schoten Afgelopen vrijdagavond trakteerden dichteres Delphine Lecompte en zanger-muzikant Mauro Pawlowski de Schotense poëzieliefhebbers op een geslaagde avond in de Braembibliotheek. De droog gebrachte gedichten wisselden af met rakende en energieke songs. De organiserende bibliotheekmedewerkers lieten de bezoekers zich inleven in de poëzie met naamstickers van personages uit het oeuvre van Lecompte. Voor één avond vulde de bibliotheek zich met een ‘fascistische dwerg’, een ‘overspelige kolonelsdochter’ en een ‘pedofiele tuinman’.

Van 30 januari tot 5 februari staat Vlaanderen in teken van poëzie. Ook de Schotense bibliotheekmedewerkers vonden het belangrijk een extra inspanning te doen voor de Poëzieweek. “We hebben Delphine en Mauro al een jaar op voorhand geboekt. Hun optreden is met 90 aanwezigen dan ook volledig volzet, er stonden zelfs nog geïnteresseerden op een wachtlijst. We zijn trots dat we kunnen tonen dat poëzie wél leeft als het op een originele manier gebracht wordt”, zegt bibliotheekmedewerkster Eline Pauwels, die mee de poëtische avond organiseerde.

Drempel

De organisatie maakte de avond compleet met naamstickers die verwijzen naar personages uit het dichterlijk universum van Lecompte. “Al zijn het vaak verschoppelingen en macabere figuren, toch voegen ze kleur en actie toe aan mijn poëzie”, zegt Lecompte. De volle zaal doet haar deugd. “Het steekt echt een hart onder de riem. Vaak ervaren mensen een drempel en hebben ze het gevoel dat poëzie hermetisch en ernstig moet zijn. Maar dat is niet altijd het geval”, aldus Lecompte.

Terwijl de dichteres allerlei personages als ‘de oude kruisboogschutter’, ‘de terdoodveroordeelde Mexicaan, en ‘de racistische ex-meester Willy’ opvoerde, zorgde voormalig dEUS-lid Mauro Pawlowski voor muzikale intermezzo’s. “Zelf ben ik ook een grote fan van poëzie”, zegt hij. Met allerlei muziekinstrumenten en attributen zorgde Pawlowksi voor een energieke toets. Nummers als ‘Viel mij zo graag’, dat Pawlowski maakte in samenwerking met dichter Peter Verhelst, pasten mooi in het plaatje.