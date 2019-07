Dichteres Beatrijs Van Craenenbroeck geridderd in Orde van de Schotense Leeuw ADA

07 juli 2019

15u31 0

De Schotense dichteres Beatrijs Van Craenenbroeck is zondagmiddag geridderd in de Orde van de Schotense Leeuw. Tijdens een academische zitting werd Van Craenenbroeck gehuldigd voor haar werk als dichteres, maar ook voor haar jarenlange inzet voor haar collega-dichter Anton Van Wilderode.

25 jaar geleden richtte Van Craenenbroeck De Internationale Vriendenkring Anton van Wilderode op. “Ons doel is deze Vlaamse dichter bekend te maken bij het grote publiek. Niet alleen in Vlaanderen en België maar internationaal. Zo trekken we regelmatig naar het buitenland om lezingen te geven of een tentoonstelling te organiseren”, vertelt de dichteres. Zelf schrijft ze vooral liefdesgedichten en poëzie voor kinderen.

Dat ze nu geridderd wordt, vindt Van Craenenbroeck een heel mooie erkenning voor het geleverde werk. “Ik was heel verrast toen ik hoorde dat ik deze eer te beurt viel. Zelf was ik hier al een aantal keer aanwezig in het kasteel voor de viering en ik vond het altijd een erg mooie gebeurtenis. Ik stond er nooit bij stil dat dit mij zou overkomen.”