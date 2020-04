Deuzeldlaan richting Merksem afgesloten voor werken aan straatverlichting emz

07 april 2020

19u08 4 Schoten Van woensdag 8 april tot vrijdag 10 april zal de Deuzeldlaan richting Merksem tussen 9 en 16 uur afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer. In kader van de hervatte Van woensdag 8 april tot vrijdag 10 april zal de Deuzeldlaan richting Merksem tussen 9 en 16 uur afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer. In kader van de hervatte werkzaamheden aan de straatverlichting wordt een rijvak afgesloten.

Fluvius laat de straatverlichting in de Deuzeldlaan omschakelen naar dimbare ledverlichting. De voorbije weken hebben de werken even stilgelegen. Omdat de straatlantaarns in de Deuzeldlaan in de middenberm staan, zal de aannemer een rijvak moeten afsluiten om veilig te kunnen werken. Fietsers en voetgangers kunnen de Deuzeldlaan wel steeds in twee richtingen gebruiken.

De omleiding verloopt via de Eduard Steursstraat en de Eethuisstraat. De bussen van de Lijn volgen eveneens deze route.