Deuzeldlaan afgesloten door gaslek Sander Bral

07 juli 2020

16u30 0 Schoten De Schotense Deuzeldlaan is dinsdagmiddag een tijdlang afgesloten geweest door een gaslek. Enkele bewoners in de straat roken een indringende gasgeur en belden de hulpdiensten. Er werd een perimeter ingesteld tot netbeheerder Fluvius de gastoevoer afsloot. Niemand raakte gewond.

Brandweer en politie stelden dinsdagmiddag een perimeter in in de Deuzeldlaan omdat bewoners een gaslek ontdekten. Autoverkeer en ook bussen van vervoersmaatschappij De Lijn moesten tijdelijk omrijden. Fluvius kwam ter plaatse en sloot de gastoevoer naar een paar woningen in de straat af. De oorzaak van het lek wordt onderzocht, zodat het defect gerepareerd kan worden. Tot dan zijn de gasmeters van de betrokken woningen verzegeld.