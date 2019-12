Derde cannabisplantage opgedoekt in enkele maanden tijd Toon Verheijen

19 december 2019

17u35 2

Speurders van de lokale recherche in Schoten hebben voor de derde keer in enkele maanden tijd een cannabisplantage opgedoekt. In een woning in het centrum van de gemeente stonden zo’n vierhonderd cannabisplanten. Op het moment van de huiszoeking waren een 42-jarige vrouw en 60-jarige man bezig met het oogsten van de planten. Zij werden overgebracht naar het politiekantoor. Na huiszoeking werd ook de zoon van de 60-jarige verdachte verhoord. Vader en zoon werden voorgeleid. De onderzoeksrechter bevestigde de aanhouding van de vader. De derde verdachte mocht beschikken na verhoor. Het onderzoek loopt.