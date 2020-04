Delhaize Schoten schenkt twintig kilogram paaseieren aan lokale instellingen emz

15 april 2020

18u50 0 Schoten Supermarkt Delhaize Schoten heeft afgelopen dinsdag twintig kilogram overschot aan paaseieren geschonken aan drie Schotense rusthuizen, zorgcentrum De Vier Notelaars, Politiezone Schoten, Brandweer Schoten en de gemeente Schoten. “We hopen met een klein gebaar een glimlach op een aantal gezichten te toveren”, zegt Carlo Sonneville, winkeldirecteur van Delhaize Schoten.

Met de schenking wil Delhaize Schoten de lokale instellingen een hart onder de riem steken. Volgens de supermarkt is de moraal in coronatijden immers even belangrijk als een evenwichtige voeding. “In deze periode zijn er vele mensen die wel een opkikker kunnen gebruiken”, vertelt Sonneville. Met het initiatief wil de supermarkt lokale verankering versterken en de zorgverleners steun betuigen. Daarnaast wordt met het initiatief voedselverspilling tegengegaan. “Ons voorstel werd heel positief ontvangen door de lokale organisaties. Die zijn tevreden dat ze hun medewerkers of bewoners met paaseieren kunnen verwennen”, klinkt het.