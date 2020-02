Delegatie Cantiamo-koor plant reis naar Tanzania om lokale bevolking te ondersteunen emz

03 februari 2020

20u43 0 Schoten In september trekt een delegatie van ongeveer tien Schotenaren inclusief heel wat leden van het koor Cantiamo elf dagen op rondreis door Tanzania. Daarbij zullen ze ook een weeshuis in Arusha en de kerkgemeenschap van Makao financieel en materieel ondersteunen. “Met de opbrengst van de gospelconcerten, waaraan ook het Tanzaniaanse Makao-koor deelnam, kunnen we al een mooie bijdrage leveren”, zegt reisleidster Greta Ferket, een van de bezielers van de verzustering tussen Cantiamo uit Schoten en het Tanzaniaanse Makao-koor.

Gedurende de derde week van december kreeg Schoten hoog bezoek van een koordelegatie uit het Tanzaniaanse dorp Makao. Samen met het Schotense koor ‘Cantiamo’ brachten zij op 21 en 22 november twee gospelconcerten in de Heilig Hart-concertkerk. De opbrengst daarvan zou gaan naar weeshuis Samaritan Village in Arusha. Dat zal een reisgezelschap in september persoonlijk gaan overhandigen. Van 8 tot 18 september verblijven een tiental Schotenaren onder begeleiding van gids Joshua Thadeo Kumbi, die het Makao-koor overtuigde om naar België te komen. “We zullen met hem op safari gaan. Verder passeren we langs Arusha om het weeshuis ‘Samaritan Village’ daar te ondersteunen. De voorbije jaren hebben we al geïnvesteerd in elektriciteitspalen en serres voor verse groenten. Met de opbrengsten van de concerten uit 2019 en 2020 willen we het weeshuis helpen in het aankopen van meer bedden. Ook zullen we hulpgoederen als kledij en speelgoed meenemen”, licht Ferket toe.

Makao Agape Choir

Op zondag 13 september zullen de Schotenaren een bezoek brengen aan Makao. Die dag zal voor de reizigers een bijzondere ervaring zijn. “Bijna amper safari’s passeren daar. Het is het geboortedorp van het merendeel van onze Tanzaniaanse vrienden. We zullen daar dus zeker met warmte en open armen ontvangen worden”, zegt Ferket. “We willen ook een oproep doen naar goed werkende muziekinstrumenten als de drum, elektrische of akoestische gitaar, conga, bongo of keyboard om mee te mogen nemen voor de Tanzaniaanse koorgroep Makao Agape Choir”, zegt Cantiamo-koorleider Werner Van Acker.