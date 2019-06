De korpschef die eigenlijk veearts wilde worden: Dirk Lemmens (59) van politiezone Schoten gaat na carrière van 41 jaar met pensioen Toon Verheijen

17u48 0 Schoten Dirk Lemmens (59) neemt na een carrière van 41 jaar definitief afscheid van de politiewereld. De korpschef van de politiezone Schoten blikt tevreden terug op zijn lange staat van dienst. “Maar ik ga niet in een zwart gat vallen”, zegt Lemmens. “Meer tijd voor mijn kleinkinderen, reizen, lezen en wat werken thuis. Ik zal genoeg weten wat te doen.” Jack Vissers (55) wordt vanaf woensdag 5 juni zijn opvolger.

Dirk Lemmens was 19 toen hij zijn loopbaan bij de politie begon. “Ik had eigenlijk net mijn studies aangevat om veearts te worden”, vertelt de afscheidnemende korpschef. “Toen overleed mijn vader die politieman was en besloot ik om zijn voetsporen te treden. Ik was toen een van de jongste agenten en mocht zelfs niet alleen de baan op omdat de meerderjarigheid toen nog op 21 lag (lacht).” Dirk startte in de politiezone Antwerpen, maar midden jaren ’80 maakte hij de overstap naar de politie in Schoten. Na de politiehervorming in 2000 besloot hij mee te doen aan het examen voor korpschef.

“We waren met zestien kandidaten en ik dacht niet meteen kans te maken, maar uiteindelijk kwam ik er als beste uit. Ik verwachtte uiteindelijk de laatste korpschef te zijn, want we hadden altijd gedacht om een fusie aan te gaan met de politiezone Brasschaat. De politiek heeft daar echter anders over beslist? Een smet op de carrière dat die fusie niet gelukt is ? Neen, absoluut niet. Tenslotte hebben we nu al een héél intensieve samenwerking. Er zijn vijftien samenwerkingsverbanden en we werken ook al met gemengde patrouilles. Maar blijkbaar kijkt men in de politiek nog verder dan alleen een fusie met Brasschaat.”

Exhibitionist

Een carrière van 41 jaar bij de politie zorgt voor een berg anekdotes, maar ééntje zal Dirk nooit vergeten. “Een jaar of twintig geleden werden we in Schoten geplaagd door een exhibitionist die elke week wel een paar keer ‘zijn ding’ deed in het park en dat maanden aan een stuk”, vertelt Dirk. “We konden hem maar niet te pakken krijgen en toen ben ik met de collega’s een weddenschap aangegaan. Als ik hem niet binnen de twee weken zou pakken, dan moest ik met taart trakteren. Op een bepaald moment ben ik in de bosjes gaan liggen wachten. Plots kreeg ik via de radio te horen dat hij weer gesignaleerd was. Uiteindelijk kon ik hem in de kraag vatten en bleek het nog een bekende te zijn ook. De taart hebben de collega’s dus nooit gekregen, maar die krijgen ze nu dan op de receptie.”

Zwart gat

Vanaf woensdag zit het er dus definitief op, maar in een zwart gat gaat de korpschef niet vallen. “In mijn tuin werken, wat renovatiewerken doen in huis, lezen, reizen en niet te vergeten mijn kleinkinderen. Ik droom ook al jaren van de Appalachian Trail, een wandeling van 3.500 kilometer in het oosten van de Verenigde Staten. Dat lijkt me wel iets, maar ik weet nog niet goed wanneer ik hem ga doen. Je bent er ook zes maanden mee van huis. Maar die ga ik dus zeker ooit doen.”

De opvolger van Dirk Lemmens wordt Jack Vissers. Geboren en getogen in Schoten, maar ondertussen wel verhuisd naar Gooreind. De man werkte ooit voor onder meer de BOB in Brasschaat, de politie van Kapellen, het Comité P en de politie in Leuven. Maar toen de heimat riep, besloot Jack Vissers zich kandidaat te stellen. “Schoten is een geëngageerd politiekorps en de organisatie staat er”, zegt Vissers. “We gaan voor een nog intensievere samenwerking met de politie Brasschaat en misschien nog andere zones. Er komen immers meer een meer uitdagingen op ons af en samenwerking is dan onontbeerlijk.”