Daken van Sint-Cordulakerk worden gerestaureerd met Vlaamse premie emz

30 juli 2020

20u27 0 Schoten De daken van de Sint-Cordulakerk in Schoten zullen gerestaureerd worden. De Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) kent daarvoor een premie van 546.783,95 euro toe.

Al sinds de twaalfde eeuw pronkt er een kerk in het centrum van Schoten. De huidige Sint-Cordulakerk werd aan het begin van de zeventiende eeuw herbouwd in laatgotische stijl. Het laatgotisch koor, transept en schip uit het begin van de zeventiende eeuw vormen een stijlvol geheel met de neogotische zijbeuken en toren uit de negentiende eeuw. Sinds 1991 is de kerk beschermd als monument vanwege de historische en artistieke waarden.

Bewaren en koesteren

Door de tand des tijds zijn de daken toe aan restauratie. De leien zijn erg verweerd en het houtwerk van de dakconstructie is aangetast. Tegelijkertijd met het opknappen van het dak, krijgen de gevels een onderhoudsbeurt. Na de werken blijft de kerk in gebruik voor erediensten.

Vlaamse minister voor Onroerend Erfgoed Diependaele: “Ik ben blij dat ik mijn steentje kan bijdragen om de Sint-Cordulakerk weer in ere te herstellen. Al sinds de twaalfde eeuw staat er op deze plek een kerk in het centrum van Schoten: dankzij de restauratie kan de parochiekerk bewaard en gekoesterd blijven,” zegt hij.