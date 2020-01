Dak van villa gaat in vlammen op, dakwerken wellicht oorzaak Sander Bral

16 januari 2020

16u02 0 Schoten De Schotense Valkenlaan werd donderdagmiddag opgeschrikt door een uitslaande dakbrand. De brandweer was snel ter plaatse maar kon niet voorkomen dat de villa grote schade opliep. De brand ontstond wellicht door dakwerken achterin de woning. Er vielen geen gewonden.

Wagens en manschappen van Brandweer Zone Rand snelden zich donderdag naar de villa nadat er rond twee uur een oproep binnen kwam in de noodcentrale. Een half uur later was de brand al onder controle en kon de brandweer beginnen aan de nazorgen van de brand. Er was niemand aanwezig in de woning toen de brand uitbrak en er vielen dus ook geen gewonden. Wel is het dak van de villa grotendeels uitgebrand.

Achterin de woning werd nieuwe roofing aangelegd op een plat dak. Wellicht is de oorzaak van de brand daar te zoeken maar dat werd nog niet officieel bevestigd.