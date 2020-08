Crossfit Schoten vindt verplichte sluiting oneerlijk: “Bomvolle terrasjes mogen, veilig sporten niet?” emz

02 augustus 2020

13u53 0 Schoten Door de extra strenge maatregelen in de gemeente Schoten moet ook Crossfit Schoten haar deuren dicht houden. Zaakvoerders Tom Baert (33) en Kevin Diels (34) betreuren dat hun 300 abonnees niet op veilige afstand mogen sporten, maar cafés en restaurants wel klanten mogen verwelkomen. “Voor horecazaken wordt steeds een alternatief gezocht, maar voor ons is het open of gesloten”, zucht Tom.

In de hele provincie Antwerpen gelden door het opflakkerende coronavirus strenge maatregelen. Sporten in groepsverband met meer dan tien personen worden verboden voor volwassenen. Enkel ‘contactloos’ sporten is toegestaan. Voor de rode risicozone in Antwerpen en 21 randgemeenten zijn de regels nog strenger: fitnesscentra moeten sluiten. Tot dat gebied behoort ook Schoten. Op zondag zit de gemeente met 18 besmettingen in één week in de alarmfase. Het aantal infecties per 100.000 inwoners bedraagt 52, terwijl de coronadrempel op 20 ligt.

Oneerlijk

Die wetgeving heeft ook een impact op Crossfit Schoten. Sinds 2014 bieden Tom Baert, Kevin Diels en Kevin Gabriëls hier groepslessen ‘Crossfit’ aan: een combinatie van krachttraining en cardio. Iedereen traint op zijn eigen niveau. Een coach zorgt voor ondersteuning en ziet dat alle oefeningen correct gebeuren. Het is een succesvol concept. Al kwam de werking midden maart door de coronacrisis stil te liggen. Midden mei mocht Crossfit haar training outdoor hervatten. Sinds 8 juni kunnen de abonnees opnieuw binnen trainen.

Dat geluk was van korte duur: dinsdag moest de fitness op de Geuzenveldlaan alweer dicht. “Ik had het wel zien aankomen. Volk trekt massaal naar de kust en wij moeten dat nu uitzweten”, zucht Tom. “We vinden het goed voor de cafés en restaurants dat ze open mogen blijven, maar eigenlijk is het oneerlijk. De terrasjes zitten bomvol. En de mensen hoeven daar zelfs geen mondmaskers te dragen. In een klein restaurant met twintig samen zitten mag, maar in een grote ruimte als deze met tien mensen met voldoende afstand sporten mag niet?”, zeggen Tom en Kevin verontwaardigd.

Nood aan alternatieven

Daarenboven vragen de Crossfit-uitbaters meer differentiatie binnen de maatregelen. “Eigenlijk zouden sporten nog meer individueel bekeken moeten worden. Scheer sportclubs niet over dezelfde kam. Wij kunnen veilig sporten garanderen. Er zit zelfs een verschil tussen de risico’s bij fitness en Crossfit. Bij een fitnesszaak komt er veel meer volk over de vloer en wisselen sporters vaak van apparaten. Wij hebben daarentegen een beperkt publiek. Er komt hier hooguit twintig man op één uur. Aangezien een sessie steeds met inschrijving gebeurt, weten wij per uur perfect wie er aanwezig was. En het gerief ontsmetten we na ieder gebruik.”

Enigszins snappen Kevin en Tom dat er maatregelen getroffen moeten worden, maar ze betreuren dat er voorlopig geen alternatieven voorgesteld zijn. “We zijn in overleg met de gemeente en de provincie of groepslessen met 10 buiten mogelijk zijn. Heel creatief zouden we zijn in het bedenken van oplossingen. Werken met andere tijdssloten, met maximaal 5 personen per uur, met een afgebakend vierkant per persoon... Maar voor onze sector is het blijkbaar open of gesloten.”

Impact

Volgens de twee zaakvoerders is de fysieke en mentale impact van de sluiting niet te onderschatten. “Fitness is net de eerste barrière tegen ziekte. En wie sport, heeft een grotere mentale weerstand. Onze klanten missen nu hun sociale contact.”

Voor Crossfit Schoten zijn de economische gevolgen niet min. “Wij huren dit pand. Huur, sociale lasten en vaste kosten lopen door. Er is vier weken gezegd, maar we weten niet hoe lang de sluiting nog zal duren. In buurgemeenten mag Crossfit en fitness wel. De kans bestaat dat onze leden naar andere clubs overstappen. En of er een compensatie gaat komen voor de sluiting, weten we eveneens niet”, besluiten Kevin en Tom.