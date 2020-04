Copycenter schenkt kunstenaars gratis 10 posters en 50 postkaarten van hun werk emz

09 april 2020

13u33 8 Schoten Quick Copy Schoten schenkt kunstenaars met de actie ‘quARTantaine’ tien posters op A3-formaat en vijftig postkaarten op A6-formaat van een werk naar keuze. De tien beste inzendingen krijgen zelfs een print op A1-formaat. Die worden ook tentoongesteld in het atelier van het copycenter.

Met die actie wil het copycenter de kunstenaars steunen in deze moeilijk periode; “We hebben een groot hart voor kunstenaars. Dat hart bloedt nu we dagelijks lezen hoe fel zij getroffen worden”, klinkt het.

De actie loopt tot en met de laatste dag van de quarantaine in België. Het werk wordt uitsluitend geprint op papier. Quick Copy beperkt het maximaal aantal inzendingen tot drie per dag om de werkdruk leefbaar te houden. Meer praktische informatie over de actie via www.quickcopy.be/quarantaine.