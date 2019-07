Containerpark toe, geen speelbabbel en werken liggen stil Toon Verheijen

25 juli 2019

09u15 10 Schoten Verschillende gemeentebesturen nemen ook maatregelen omdat donderdag de warmste dag ooit is voorspeld.

Zo gaat de Speelbabbel in Malle niet door. “We willen geen onnodige risico’s nemen”, klinkt het daar.

In Schoten blijft dan weer het containerpark gesloten. “Het gemeentebestuur vindt het niet verantwoord om medewerkers tijdens het warmste moment van de dag te laten werken in zo’n omgeving.”

De werken op het kruispunt in Achterbroek (Kalmthout) liggen ook stil. “Aannemer Willemen Infra is door de hitte geen werkzaamheden aan het verrichten op het kruis te Achterbroek”, zegt schepen Jan Oerlemans (CD&V). “Vrijdag zal het een beetje afhangen van de temperatuur. Wanneer de voorspellingen boven de 30° C aangeven, zullen zij niet komen.