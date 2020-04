Comeback priester Flor Stes naar parochie Sint-Cordula lijkt onwaarschijnlijk emz

02 april 2020

18u01 0 Schoten Het tijdperk van de 77-jarige priester Flor Stes komt aan zijn eind. “Formeel blijft hij nog priester, maar in feite is hij niet in staat om kerkdiensten in parochie Sint-Cordula te leiden”, zegt Wim Selderslaghs, vicaris van het Kempens vicariaat. De vijf andere priesters van de pastorale eenheid Veronica zullen in de mate van het mogelijke het onverwacht uitvallen van Stes opvangen.

Begin februari werd de geliefde Schotense priester Flor Stes tijdens de eucharistieviering naar aanleiding van Maria Lichtmis getroffen door een hersenbloeding. Momenteel herstelt hij in woonzorg- en revalidatiecentrum De Dennen in Malle. Hoewel het nog niet duidelijk is hoe groot de impact zal zijn, is het duidelijk dat zijn gezondheid het niet toelaat dat hij nog kerkdiensten leidt.

Aderlating

Op 20 juni 1969 ontving Stes zijn priesterwijding. Vervolgens was hij verschillende decennia pastoor van de Schotense pastorale eenheid. Hij deed 41 jaar dienst als priester in de Schotense parochies, vooral voor die van Sint-Cordula. Voor het Kempens vicariaat is het uitvallen van Stes dan ook een zware domper. “We hebben gezocht naar onmiddellijke oplossingen, maar die zijn niet uit de bus gekomen. Een één-op-één-vervanging van Stes is niet realistisch. We zullen kijken wat mogelijk is. De vijf overige priesters van Schilde, Schoten, Wijnegem, Wommelgem en Borsbeek zullen Stes voorlopig depanneren, al hebben zij ook hun vast takenpakket . Gelukkig heeft de parochie Sint-Cordula ook pastoraal werker Pascal Humblet en een sterke parochiale kerngroep van vrijwilligers achter zich”, besluit Selderslaghs.