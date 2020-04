Cinema Cabrio houdt hoop op twintigste editie levend emz

16 april 2020

16u34 0 Schoten De Schotense openluchtbioscoop Cinema Cabrio houdt de hoop op haar twintigste editie van aanstaande zomer levendig. Mits het in acht nemen van de coronarichtlijnen hopen organisatoren Patrick Beauquesne, Bruno Peeters en Frans Audiens in augustus een week lang films te kunnen vertonen aan het Kasteel van Schoten. “We zijn bereid heel wat aanpassingen door te voeren als Cinema Cabrio daardoor toch kan doorgaan”, zegt Beauquesne.

Door de coronacrisis staat de federale overheid geen massa-evenementen toe tot en met 31 augustus. Over de kleinere evenementen is er nog niets bekend. De openluchtbioscoop Cinema Cabrio houdt de moed erin. De organisatie hoopt van donderdag 13 augustus tot woensdag 19 augustus 2020 de Schotenaren te mogen verwelkomen aan het Kasteel van Schoten voor een filmavond. “We kunnen in principe starten. Ons programma is rond”, aldus Beauquesne.

Maatregelen

De organisatoren beseffen dat er sowieso aanpassingen nodig zullen zijn, ook al zou het evenement ondanks de coronacrisis mogen doorgaan. “Op dat vlak hebben we heel wat ideeën. We kunnen bijvoorbeeld de maximumcapaciteit van het aantal kinderen binnen bij de kinderfilms terugschroeven tot 50 in plaats van 100 toeschouwers. Maar we zouden ook begrijpen dat we enkel buiten bij goed weer films mogen vertonen. Normaal gezien hebben we 120 strandstoelen. In deze uitzonderlijke periode zouden we echter kunnen vragen dat ieder zijn eigen stoel meebrengt, zodat we niet alle stoelen hoeven te ontsmetten. Al zal het uiteindelijk de gemeente Schoten zijn die bepaalt of Cinema Cabrio al dan niet zal doorgaan.”

Voor burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) is het nog te vroeg om uitspraak te doen over de zomerevenementen aan het Kasteel van Schoten en in het gemeentelijk park. “Zelf wachten we nog op een verduidelijking van de maatregelen. Hopelijk krijgen we volgende week de nodige informatie, zodat we de organisatoren iets kunnen laten weten.”