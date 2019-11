Cannabisplantage opgedoekt in Gazellendreef Toon Verheijen

07 november 2019

14u55 0 Schoten De politiezone Schoten heeft een cannabisplantage opgedoekt in de Gazellendreef na klachten over een indringende cannabisgeur van buurtbewoners. Een 37-jarige man uit Willebroek is opgepakt.

De politiezone Schoten kreeg de voorbije dagen klachten over een ‘vreemde’ geur in de omgeving van een woning in de Gazellendreef. Buurtbewoners signaleerden dat het zou kunnen gaan om een cannabisgeur. De lokale recherche startte daarop een onderzoek en viel de woning binnen voor een huiszoeking. “In het huis werd een 37-jarige Turk uit Willebroek aangetroffen”, klinkt het bij het parket. “De politie arresteerde hem en ontdekte dat vijf kamers op de benedenverdieping van de villa volledig ingericht waren als een kwekerij voor cannabis. In totaal werden 1.628 planten in een professionele installatie aangetroffen. Op de oprit stond een Porsche Cayenne. Die is in beslag genomen.”

De man is vandaag voorgeleid worden voor het vervaardigen van verdovende middelen in vereniging en van diefstal van elektriciteit. Die werd immers voor de meter afgetapt. De onderzoeksrechter heeft de dertiger aangehouden.