Cafévrienden herdopen restaurant ‘By Mazi’ tot bistro ‘Les Amis’: “Minder gerechten, maar wel altijd verse” Ewoud Meeusen

19 november 2019

14u12 0 Schoten Maandagmiddag openden chef-kok Koen Van Dyck (39) en zijn kameraad Tom De Groof (43) op de Paalstraat in Schoten hun bistro ‘Les Amis’. De vroegere eigenaar van het restaurant Patrick Claessens besloot de fakkel door te geven aan zijn leerling Koen. De twee nieuwe eigenaars herdoopten het restaurant ‘By Mazi’ tot bistro ‘Les Amis’: “Wij willen voornamelijk een eerlijke keuken met seizoenssuggesties bieden in een huiselijke sfeer”, verduidelijkt chef-kok Koen.

Achttien jaar geleden startte Koen in het restaurant ‘t Koetske op de Brechtsebaan in dienst van Patrick Claessens. Daarna werkte hij twee jaar lang in een ander restaurant. Toen zijn vroegere baas Patrick op de Paalstraat een nieuw restaurant ‘By Mazi’ uit de grond stampte, werkte Koen er 3 maanden als kelner. Wanneer Patrick besloot er de brui aan te geven, nam Koen de zaak over: “Na twintig jaar was de tijd rijp om zelf iets te ondernemen”, vertelt Koen. Daarvoor vroeg Koen hulp aan zijn makker Tom, die hij vijftien jaar geleden leerde kennen in de Schotense cafés: “Koen is hier geboren en getogen. Iedereen hier vindt dat hij uitstekend kan koken. De Schotenaren moedigden hem aan om iets op zichzelf te beginnen. Daar wil ik hem graag in bijstaan”, verduidelijkt Tom, die lange tijd opdiende in het oude Café Trappisten in Westmalle.

Eerlijke keuken

Voor de lunch biedt ‘Les Amis’ de betere belegde broodjes met hoevebrood, maar ook slaatjes en pasta’s. Chef-kok Koen hecht veel belang aan een eerlijke en verse keuken. Voor het diner kunnen de klanten kiezen uit een suggestiebord: “We bieden wel minder gerechten, maar steevast met verse producten. Door de beperkte kaart kunnen de klanten ook rekenen op faire prijs-kwaliteitsverhoudingen”, vertelt Koen.

Koen legt uit dat de menukaart grotendeels afhankelijk is van het seizoen: “Nu staat wildpaté op de menu. Binnen twee weken is het hertenkalf dan weer een prachtig product waar ik mee wil werken.” Voor de chef-kok is de Steak Robespierre zijn favoriet: “Meestal wordt die geserveerd met balsamico-azijn, maar ik maak daar een sausje bij.”

Huiselijke sfeer

‘Les Amis’ wilt voornamelijk Schotenaren een plaats bieden om lekker te komen eten. Het interieur geeft een huiselijk gevoel van gezelligheid: spiegels aan de muur, authentieke kandelaars, houten tafeltjes en kleurrijke kussentjes: “Mensen die een koffie komen drinken, krijgen een ‘spekske’ of een ander babbelsnoepje”, zegt Tom. Chef-kok Koen vindt ook het contact met de klanten belangrijk: “Af en toe kom ik uit mijn open keuken om uitleg te geven bij een gerecht. Of om een babbeltje te slaan natuurlijk!”