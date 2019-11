Cafégangers starten petitie tegen nakende sluiting: “Den Breughel mag gewoon niet verdwijnen” Ewoud Meeusen

08 november 2019

13u06 28 Schoten Al 1.400 mensen hebben een petitie ondertekend tegen de nakende sluiting van volkscafé Den Breughel. Na 22 december moet cafébaas Raoul Mertens de deuren sluiten omdat de eigenaar, de familie Van Nederkassel, het handelspand aan het Marktplein niet langer zal verhuren voor horeca-uitbating. “Voor ons is Den Breughel erfgoed, dat mag gewoon niet verdwijnen”, vertelt de vastberaden Schotenaar Jan Van hee.

Op donderdagavond heerst een gezellige drukte in het volkscafé over het gemeentehuis. Heel wat vaste klanten hangen aan de toog. Ook Jan Van hee (67), Michel Leemans (48), Juan Leysen (26), Kevin Moens (28), de leden van het actiecomité ‘Den Breughel is van ons’, verzamelen zich in hun stamkroeg. Al vijftig jaar lang komt Jan Van hee hier een pintje drinken. Volgens hem is Den Breughel al sinds 1959 de uitgelezen ontmoetingsplaats voor de Schotenaar: “Ons toneelgezelschap De Slisseploeg, maar ook vier biljartclubs zijn hier kind aan huis. Verder zakken de bezoekers van onze zaterdagmarkt na hun inkopen af naar Den Breughel. Na grote evenementen als ‘Schoten Schol’, ‘Hello Schoten’ en de Scheldeprijs komen de Schotenaars napraten in hun stamcafé”, verduidelijkt Jan Van hee.

De leden van het actiecomité ‘Den Breughel is van ons’ zijn dan ook bezorgd over de toekomst van het Marktplein als hun stamkroeg de deuren zou moeten sluiten: “Wij zouden graag het mooiste marktplein van Vlaanderen levendig houden. Het einde van de bruine kroeg Den Breughel zal de dood zijn van het Marktplein”, stelt Van hee geëmotioneerd. Die mening deelt ook gemeenteraadslid Piet Bouciqué (Vlaams Belang): “De sluiting van ons volkscafé betekent een gemis voor het Marktplein en een verarming voor onze gemeente Schoten.”

Petitie

Uit liefde voor hun stamkroeg begon ‘Den Breughel is van ons’ met een petitie. Ze verzamelden 1.400 handtekeningen om het probleem van het Marktplein onder de aandacht te brengen. Burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) maakt duidelijk dat de redding een verloren zaak is: “Zelf vind ik het ook heel jammer, maar wij hebben geen inspraak in privé-eigendom. De eigenares wil het handelspand ook niet verkopen.”

Alternatieve Den Breughel

De burgemeester beseft dat er door de sluiting van Den Breughel een horecaprobleem ontstaat op het Marktplein. Daarom wil hij inzetten op een nieuwe kroeg: “Het gelijkvloers van de rechtervleugel van het prachtige Gelmelenhof zullen we omvormen tot een volkscafé, vlak over de voormalige Den Breughel. Op die manier maken we met eigendom dat we wél in handen hebben, een aangenaam en aantrekkelijk Marktplein.” Het voorstel van de burgemeester kan op weinig bijval rekenen bij Van hee: “Dat alternatief zal er de eerste drie à vier jaar niet komen, dus dan is het kwaad al geschied”, besluit Van hee.