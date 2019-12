Brigoitte van geefwinkel Het Donorke is ‘verdienstelijke Deuzeldnaar’ Ewoud Meeusen

13u25 0 Schoten Het buurtcomité ‘Deuzeld leeft’ bekroonde Brigitte Lauryssen van Het Donorke tot verdienstelijke Deuzeldnaar. De bezieler van de Schotense geefwinkel ontving afgelopen zaterdag een symbolische cheque ter waarde van 250 euro.

Ieder jaar verkiest ‘Deuzeld Leeft’ een verdienstelijke inwoner of organisatie in de Schotense wijk Deuzeld. Afgelopen zaterdag werd Het Donorke in het Cogelshof gehuldigd als laureaat: “Vier jaar geleden zorgde Brigitte Lauryssen op eigen initiatief voor een geefwinkel in de wijk Deuzeld. Hier kunnen de Schotenaren spullen binnenbrengen en andere leuke dingetjes gratis meenemen. Het Donorke is echt uitgegroeid tot een begrip in de wijk”, vertelt Jozef Rombouts, voorzitter van de vereniging ‘Deuzeld leeft’.

Jaarlijkse verkiezing

De winnaar van de verkiezing ontvangt een cheque van 250 euro uit de kas van de vereniging. Sinds 2007 was ‘Deuzeld Leeft’ een wijkcomité in Schoten die verschillende activiteiten op touw zette. Toen het dienstencentrum het Cogelshof in 2017 neerstreek in Deuzeld, besloot het buurtcomité zijn werking stop te zetten: “Maar we hadden nog heel wat geld over. Daarom besloten we elk jaar een verdienstelijke Deuzeldnaar te huldigen met een symbolische cheque”, vertelt Jozef. Brigitte Lauryssen stapte zo afgelopen zaterdag in de voetsporen van wijkwerking Straetjoenk uit de Salvialei, dirigent Werner Van Acker en componist Toon Daems.