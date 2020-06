Brandweer ter plaatse voor brand in Salvialei Schoten CVDP EMZ

08 juni 2020

21u16 4 Schoten In de Salvialei in Schoten brak maandagavond brand uit.

Vier brandweerkorpsen kwamen ter plaatse bij het gebouw aan nummer 118. Uit het raam op de eerste verdieping kwam zwarte rook. Buurtbewoners zijn niet zeker of er iemand in het gebouw aanwezig was. Het parket kwam ook ter plaatse voor een onderzoek.

Meer informatie volgt nog.



