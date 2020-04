Brandweer haalt lichaam boven in Albertkanaal Sander Bral

04 april 2020

18u33 256 Schoten In het Albertkanaal is zaterdagmiddag een lichaam aangetroffen ter hoogte van het Antwerpse Schoten. De brandweer kwam ter plaatse om het lichaam te bergen. De wetsdokter en het gerechtelijk labo onderzochten de zaak.



Het parket van Antwerpen bevestigt enkel dat er een lichaam van een man is aangetroffen. De Metropoolstraat aan het kanaal was tijdens het onderzoek in beide richtingen versperd.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be