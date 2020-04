Brandweer haalt lichaam boven in Albertkanaal Schoten Sander Bral

04 april 2020

18u33 2 Schoten In het Albertkanaal is zaterdagmiddag een lichaam aangetroffen ter hoogte van het Antwerpse Schoten. De brandweer kwam ter plaatse om het lichaam te bergen. De wetsdokter en het gerechtelijk labo zijn ter plaatse.

De omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Het parket van Antwerpen kan momenteel enkel bevestigen dat er inderdaad een lichaam is aangetroffen. De Metropoolstraat aan het kanaal is momenteel in beide richtingen versperd. Het verkeer moet lokaal omrijden.