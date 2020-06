Brandweer blust brand in Schoten: woning onbewoonbaar verklaard CVDP

14 juni 2020

09u16 10 Schoten In Schoten brak zondagochtend omstreeks half 9 een brand uit.

Het vuur is ontstaan in een woning in de Churchilllaan en verspreidde zich naar de keuken en de garage. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en ondertussen is de brand terug onder controle. Het parket en het labo onderzoeken de oorzaak. “Er vielen geen slachtoffers, maar de woning werd onbewoonbaar verklaard,” zegt de korpsschef van Politie Schoten. “Door de brand zijn er stroomonderbrekingen in enkele omliggende straten. Fluvius gaat dit zo snel mogelijk herstellen.” De Churchilllaan blijft nog tot 13 uur afgesloten. De bussen van De Lijn volgen daarom een omleiding.