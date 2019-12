Braembibliotheek schrijft brieven voor mensenrechten Ewoud Meeusen

09 december 2019

17u40 0 Schoten Deze week laat de Braembibliotheek Schotenaren deelnemen aan Amnesty’s wereldwijde Schrijfmarathon. In de bibliotheek kan iedereen in het kader van de Internationale Dag van Mensenrechten een brief ondertekenen om tien onschuldig opgepakte of gevangen gezette jongeren wereldwijd vrij te pleiten.

Tussen 9 en 14 december nodigt de Braembibliotheek iedereen uit voor de Schrijfmarathon van Amnesty International. Naar aanleiding van de Internationale Dag van Mensenrechten op dinsdag 10 december, heeft de Schotense bibliotheek een schrijftafel opgesteld. Dit jaar staat de Schrijfmarathon in teken van tien jongeren die wereldwijd opgepakt werden of gevangen genomen werden wegens hun inzet voor het respecteren van de mensenrechten: “Als bibliotheek hebben we toch wel de maatschappelijke functie om de mensen bewust te maken van de huidige problematiek”, vertelt bibliotheekmedewerkster Janne Van Geel.

Door een naam en handtekening te schrijven onder brieven, kunnen de bibliotheekbezoekers bij de regering in kwestie pleiten voor de vrijlating van die jongeren: “Vandaag brachten al verschillende Schotenaren hun ondertekende brieven binnen. Daarnaast werden er hier zes geschreven”, licht Janne toe.