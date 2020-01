Braembibliotheek nodigt kinderen uit voor logeerpartijtje emz

27 januari 2020

17u54 0 Schoten De Schotense Braembibliotheek pakt uit met een opvallende activiteit in krokusvakantie. Op zondagavond 23 februari nodigt de bib kinderen tussen de zes en acht jaar uit om een nachtje tussen de boeken door te brengen.

De kinderen uit Schoten en omstreken kijken alvast uit naar de krokusvakantie. De Braembibliotheek organiseert immers een logeerpartijtje waarbij enkel kinderen welkom zijn. Na een kennismaking is het tijd voor een bijzonder spel. De avontuurlijke avond sluit af met een verhaal in de vertelschelp. Daarna slapen de deelnemers tussen de strips en de boeken. Na een creatief ontbijt gaan de kinderen nog even kunstzinnig aan de slag.

Het logeerpartijtje in de Braembibliotheek gaat van start op zondag 23 februari om 18 uur. De belevenis eindigt op maandag 24 februari om 11 uur 30. Inschrijven kan aan de bibliotheekbalie, via een formulier van bibliotheek Schoten, per mail via bibliotheek@schoten.be of telefonisch via 03/680.17.10. De kostprijs voor de deelname bedraagt 5 euro.