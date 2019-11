Bouwwerken aan school Sint-Eduardus: Stanislas Meeuslei wordt jaar lang onderbroken Toon Verheijen

03 november 2019

09u02 0

De Stanislas Meeuslei zal vanaf 12 november ter hoogte van nummer 106 afgesloten worden met bloembakken en/of betonblokken. De gemeente neemt die beslissing omdat de Sint-Eduardusschool gestart is met bouwwerken en daardoor is de ingang via de Marialei voor minstens een jaar afgesloten. Alle kinderen zullen hun toegang vinden via de tweede schoolingang ter hoogte van de Stanislas Meeuslei achter de kerk. Om de kinderen dus veilig naar de ingang te laten gaan, wordt de straat tijdelijk onderbroken en is er geen doorgaand verkeer meer mogelijk. Via de Deuzeldlaan zal dit gedeelte Stanislas Meeuslei nog steeds bereikbaar zijn. Zowel ouders als bewoners van de Stanislas Meeuslei kunnen nog steeds gebruik maken van de bestaande parkeerplaatsen ter hoogte van de kerk. Ook fietsers kunnen te allen tijde door.

De school laat momenteel een vleugel uit de jaren ’60 slopen en in de plaats komt een nieuwbouw. Het project kost de school zo’n 1’5 miljoen euro.