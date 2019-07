Bomen Kasteeldreef krijgen langere levensduur dankzij zuurstofkuur Ben Conaerts

04 juli 2019

17u03 0 Schoten Het gemeentebestuur wil de levensduur van de hoge beuken in de Kasteeldreef verlengen. Een boomverzorger is er sinds vandaag aan de slag om de bomen een speciale zuurstofkuur te geven.

De Kasteeldreef is een van de mooiste straten van Schoten. Maar de laanbomen, sommige ouder dan 160 jaar, lijden erg onder de geparkeerde wagens op de bermen. Daarom is er sinds vandaag een boomverzorger aan de slag om de hoge beuken te redden. Hij hanteert daarbij de zogenaamde ‘plofmethode’, een speciale methode om de bomen weer zuurstof te geven. Concreet wordt er onder hoge druk lucht in de wortels van de bomen geperst en worden er voedende bestanddelen en gepofte kleideeltjes in de bodem gebracht. Op die manier geraken zuurstof, water en voedingsstoffen terug vlot aan de wortels.

“De plofwerken zijn een eerste stap naar gezonde, mooie bermen in de Kasteeldreef’, zegt schepen van Milieu Walter Brat (N-VA). “Bij de bouw van de nieuwe Hoogmolenbrug gaan we ook een evenementenparking voorzien. Die komt te liggen op de plaats waar zich nu de ‘oude Hoogmolenbrug’ bevindt. Zo hoeven bezoekers in de toekomst niet meer op de bermen in de Kasteeldreef te parkeren en houden we de beuken in de dreef gezond.”

De plofwerken geven trouwens slechts beperkte hinder. De rijweg blijft steeds toegankelijk tijdens de werken. Alleen enkele delen van het voetpaden worden af en toe afgesloten, maar voetgangers kunnen hier gewoon rondlopen.

