Bloemen en herdenkingsteken voor verongelukte motorrijder Bush emz

21 augustus 2020

19u00 0 Schoten De Blue Angels, een wereldwijd vertakte motorclub, hebben een herdenkingsteken geplaatst en bloemen gelegd op de plaats waar hun dierbaar lid Bush overleed. De Blue Angels, een wereldwijd vertakte motorclub, hebben een herdenkingsteken geplaatst en bloemen gelegd op de plaats waar hun dierbaar lid Bush overleed. De 55-jarige motard uit Wuustwezel kwam maandagavond tijdens een ritje met een andere motorrijder om het leven op de Sluizenstraat in Schoten

Het ongeluk gebeurde afgelopen maandag omstreeks half 9 ‘s avonds. Bush was op zijn motor plots onwel geworden, kwam ten val en overleed ten plekke. Dat accident zorgde voor een schokgolf bij de Blue Angels MC Antwerp, waarvan Bush lid was. Op de plek waar hij overleed, kwam een herdenkingsteken en werden bloemen gelegd.

Zaterdagmiddag escorteren de motards Bush van begrafenisondernemer Hofmans in Wuustwezel naar de aula van uitvaartcentrum Hofmans in Kalmthout, waar het afscheid plaatsvindt. De Sluizenstraat in Schoten zal tussen 16 uur en 17.30 uur afgesloten zijn voor een korte plechtigheid ter ere van Bush.