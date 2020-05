Bibliotheekbezoek mag weer, maar wel enkel op afspraak emz

20 mei 2020

11u18 0 Schoten De Braembibliotheek in de gemeente Schoten verwelkomt sinds dinsdag 19 mei opnieuw enthousiaste lezers. Dat gebeurt op afspraak. Een bezoek is beperkt tot dertig minuten. Voor wie tot de risicogroep behoort, blijft de leverdienst actief.

Door de coronacrisis startte de Schotense bibliotheek op vrijdag 20 maart een leverservice van bibliotheekmaterialen. In het kader van de versoepeling van de coronamaatregelen begint ze opnieuw ontleners te ontvangen in de bibliotheek zelf. Er mogen daarbij maximaal 21 bezoekers tegelijk langskomen. Om dat in goede banen te leiden, heeft de bibliotheek besloten op afspraak te werken.

Daarnaast vraagt de bib het bezoek thuis voor te bereiden, alleen te komen, een mondmasker te dragen en de aangegeven route te volgen. De computers zijn nog niet beschikbaar en ook printen of scannen is momenteel nog niet mogelijk. Inleveren van bibliotheekmaterialen gebeurt enkel via de inleverbus.

Een afspraak maken kan via een digitaal formulier op de website van de Braembibliotheek.