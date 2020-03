Bibliotheek start met leverservice (maar je moet wel 24 uur wachten vooraleer je boeken mag aanraken) emz

19 maart 2020

14u03 0 Schoten Door de coronacrisis starten niet alleen Door de coronacrisis starten niet alleen heel wat horecazaken in Schoten , maar ook de bibliotheek met een leverservice. Vanaf vrijdag 20 maart treedt het concept in werking.

In coronatijden is een beetje afleiding meer dan welkom. Dat beseft ook de Braembibliotheek in Schoten. Vanaf vrijdag start de bib met een alternatieve dienstverlening via een leverservice. De pakketten kunnen aangevraagd worden via een online bestelformulier. De gebruikers zoeken materialen van de hoofdbibliotheek op via de catalogus. Als het materiaal beschikbaar is, wordt dat toegevoegd aan het pakket. Indien dat niet zo is wegens een andere reservatie, vullen de bibliotheekmedewerkers het pakket aan met vergelijkbare materialen.

Een pakket bestaat uit maximaal vijftien stuks. Per soort materiaal geldt een beperking van vijf stuks. Zo kan een afleverpakketje bijvoorbeeld bestaan uit vijf boeken, vijf strips, drie dvd’s en twee cd’s. Tijdschriftnummers kunnen niet ontleend worden, om zoveel mogelijk mensen de kans te geven materiaal uit te lenen. Vanuit die visie kunnen gebruikers slechts één keer om de vier weken gebruik maken van de service.

24 uur wachten om uit te pakken

Een bibliotheekpakket bestellen kan via het online formulier op de website van de bibliotheek. Na de behandeling van de aanvraag wordt de gebruiker via een mail op de hoogte gebracht van het levertijdstip. De levering gebeurt ten vroegste de dag na de bestelling. Dringende gevallen krijgen voorrang. De bib werkt met een contactloze manier van afleveren. Een medewerker belt aan en zet het pakket neer. Vervolgens wordt er gewacht op een afstand van twee meter totdat het pakket binnen genomen wordt. Nadat het pakket in huis genomen is, moet het 24 uur dicht blijven en niet aangeraakt worden. Nadat de gebruiker zijn handen gewassen heeft, kan het pakket uitgepakt worden.