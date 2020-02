Bibliotheek daagt bezoekers uit kunstwerk origineel af te beelden emz

26 februari 2020

17u03 0 Schoten In maart nemen de bibliotheken in Vlaanderen deel aan de Jeugdboekenmaand. De Braembibliotheek in Schoten daagt in dat kader haar bezoekers een kunstwerk op ludieke manier weer te geven. De winnaar maakt kans op een boekenbon.

Traditiegetrouw houdt de organisatie Iedereen Leest, die gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Overheid, zijn Jeugdboekenmaand. Dit jaar staat die in het teken van kunst. Daarom organiseert de Schotense Braembibliotheek een ludieke wedstrijd. Ze daagt haar bezoekers uit om eender welk kunstwerk op een originele manier af te beelden. Dat mag individueel of in groep gebeuren. Alle inzendingen zullen in de bib tentoongesteld worden.

Foto’s van de originele presentaties moeten vóór eind maart 2020 bij de bibliotheek ingediend worden. Dat kan aan de balie op papier of per mail via bibliotheek@schoten.be. Daarbij moet ook een afbeelding van het kunstwerk waarop de deelnemer zich baseerde, bijgevoegd worden. Bij de inzending dienen de deelnemers ook hun naam en contactgegevens op te geven.